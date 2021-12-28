وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو سيزور تونس يوم غد الثلاثاء، لعقد سلسلة من اللقاءات المؤسسية بدءا بنظيره عثمان الجرندي.

وحسب الخارجية الإيطالية، فمن المقرر أن يلتقي دي مايو رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أرسل في أبريل 2020 فريقا من الأطباء والممرضات لمساعدة مقاطعة لومبارديا (شمال إيطاليا) في مواجهة الموجة الأولى من كورونا.

وقالت الخارجية إن “دي مايو سيجتمع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودين رمضان، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تونس”.