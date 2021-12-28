شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: تسرب نفطي في الأنبوب المتصل بخزان «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر يمنية عن تسرب نفطي في الأنبوب المتصل بخزان صافر النفطي العائم قبالة الحديدة، وفقا لـ"العربية".

وكان مسؤول يمني قد كشف فجر الاثنين عن حدوث تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد، والذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة" يهدد بكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".

وقال وكيل محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، في تغريدة وصفها بـ"عاجل وهام" على صفحته بموقع تويتر، فجر الاثنين، إن "هناك تسريبا من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر"، معتبرا ذلك "كارثة ستحل في البحر الأحمر".

ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر بقيادة السعودية واليمن ومصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية.

وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، في وقت سابق، بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة ناقلة صافر بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعية ونظامها البيئي.