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مقتل 7 إثر تحطم حافلة على الطريق السريع في كولومبيا

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الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن اصطدمت حافلة بحفرة على طريق سريع بالقرب من مدينة ميديلين الكولومبية مساء أمس الأحد.

وقال هنري سواريز، عمدة سان لويس لموقع "إل كولومبيانو" الإخباري إنه تم نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفى .

ويعتقد أن السائق فقد السيطرة على الحافلة قبل أن ينحرف عن الطريق ويصطدم بحفرة. ولا يزال سبب فقدان السائق السيطرة على السيارة غير واضح.

وذكر سواريز أن الحافلة التي قيل إنها كانت متوجهة من العاصمة بوجوتا إلى ساحل الكاريبى كانت تقل نحو 45 شخصا . وقال إن امرأة حامل كانت من بين القتلى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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