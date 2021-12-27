شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو القادة الصوماليين لتغليب مصلحة بلادهم أولاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمم المتحدة والشركاء الدوليون، قادة الصومال إلى تغليب مصلحة البلاد أولاً، وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة، والامتناع عن الاستفزازات التي من شأنها تقويض السلام والاستقرار.

وأعربت المنظمة في بيان صحفي اليوم، عن قلق بالغ إزاء الوضع الراهن والتطورات السياسية في البلاد، وعن قلقهم المتزايد بشأن المخالفات الإجرائية والتأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية.

وأكدت أنه من الضروري تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021م - وهما أساس الانتخابات - فوراً ودون مزيد من التشويش أو الاضطراب.

الجدير بالذكر أن الشركاء الدوليين هم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، وبلجيكا، وكندا، ومصر، وإثيوبيا، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وألمانيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وهولندا، والنرويج، والسودان، وأوغندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.