شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 29 للاشتباه في سعيهم للإطاحة بالحكومة في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الأوغندية اليوم الاثنين إنها اعتقلت 29 شخصا يشتبه في أنهم أعضاء بجماعة متمردة تشكلت مؤخرا وتسعى للإطاحة بحكومة الرئيس يوويري موسيفيني.

أضافت الشرطة أن الجماعة، التي تحمل اسم "ائتلاف أوغندا من أجل التغيير"، أقامت معسكرات تدريب في وسط البلاد، ودبرت هجمات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل من أفراد الشرطة هذا الشهر. وأشارت أيضا إلى سرقة بنادق.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم "تلقوا تدريبات على الأسلحة وتدريبات عسكرية في معسكرات متمردي ائتلاف أوغندا من أجل التغيير".

ونصَّ البيان على أنهم "انضموا إلى صفوف الجماعة المتمردة بنية الإطاحة بالحكومة".