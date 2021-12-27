شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تستعرض المشروعات القومية بالعلمين الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء، برئاسة النائب عماد حمودة، لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، في الفترة من 7 إلى 10 من ديسمبر سنة 2021، وذلك بحضور المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها، طلب إحاطة بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة سيوة محافظة مطروح.

ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار ثلاث دوريات على مدار اليوم، وتضمن المخطط الاستراتيجى مشروعات الحي اللاتينى، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، وكذلك مشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية، وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلي الجديد بإجمالى 48 كيلومترا شاملا أعمال الإنارة والكبارى.

ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، كما تضم مراكز بحثية، ومناطق لوجستية، ومناطق صناعية، و ممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية".