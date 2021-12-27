فرنسا تعيد العمل من المنزل لمكافحة التفشي السريع لأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

قررت فرنسا إعادة العمل من المنزل بشكل إلزامي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك لاحتواء الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سريع الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن رئيس الوزراء جان كاستكس قوله اليوم الاثنين، إنه يتعين على العمال الذين لديهم خيار البقاء بعيدا عن المكاتب القيام بذلك لمدة ثلاثة أيام على الأقل وإذا أمكن أربعة أيام وذلك للمساعدة في الحد من الاختلاط الاجتماعي.

وأعلن كاستكس عن هذه التدابير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، في 3 يناير المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، بعد اجتماع مجلس الوزراء الخاص الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد.

وقال كاستكس للصحفيين: "في فرنسا وأوروبا، الوضع الصحي ، كما تعلمون، متوتر للغاية". وامتنعت الحكومة عن إصدار أمر بحظر التجوال ليلة رأس السنة الجديدة.

وسجلت فرنسا يوم السبت الماضي، رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد، في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ليواكب بذلك معدلات الإصابة الكبيرة في كل من المملكة المتحدة وإيطاليا.