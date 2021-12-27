بريطانيا: تراجع الإصابات اليومية بكورونا إلى أقل من 100 ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أقل من 100 ألف اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى خلال قرابة أسبوع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

فقد تم تسجيل 98 ألفا و515 حالة إصابة جديدة مقابل 122 ألفا عشية عيد الميلاد.

وقالت اللجنة الحكومية المعنية بمواجهة الفيروس إن إجازات الكريسماس أثرت على الأرقام، وأن البيانات الخاصة باسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز لم تستكمل.

لكن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى ارتفعت بأكثر من ربع المليون سجل في الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة والقلق من الضغط على الخدمات الصحية، أشارت وسائل الإعلام إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يفرض قيودا جديدة للحد من الانتشار.

ويتعرض جونسون لضغوط من جانب حزبه لكي يتجنب فرض قيود جديدة على الشعب.