الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون شهادة التطعيم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين عن إجراءات جديدة وحازمة في إطار مواجهتها لانتشار جائحة كورونا.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس الاثنين عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب.

كما أعلن كاستكس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي، عن مجموعة إجراءات أخرى في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا.

وأشار كاستكس إلى إلزامية بدء العمل عن بعد للشراكات التي باستطاعتها القيام بذلك. إلى ذلك، ستقتصر التجمعات الكبيرة على 2000 شخص في الأماكن المغلقة و 5000 شخص في الخارج ابتداء من 3 يناير.

يشار إلى أن هيئة الصحة الفرنسية أوصت قبل أيام بجرعة ثالثة من لقاح كورونا يفصلها 3 شهور عن الجرعة الأخيرة.

وكانت فرنسا أعلنت السبت الماضي أنها تجاوزت للمرة الأولى حاجز المئة ألف إصابة يومية بفيروس كورونا مع إعلان السلطات الصحية تسجيل 104611 حالة بفيروس كورونا.