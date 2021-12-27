روبرت مالي: إيران تلعب بالنار.. وأفعالها تعبر عن سوء تقدير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

حذر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، من أن “أفعال إيران وتصرفاتها تعبر عن سوء تقدير، فهي تلعب بالنار”.

وتزامناً مع استئناف الجولة الثامنة من المفاوضات النووية في فيينا، اعتبر في مقابلة مع صحيفة “نيويوركر” أن “رؤية إيران في محاولة إحياء الاتفاق النووي في المستقبل القريب ستكون بمثابة محاولة إحياء جثة”.

وبدأت، مساء اليوم الإثنين، في فندق بالعاصمة فيينا الجلسة الأولى من الجولة الثامنة للمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة “4+1” بمشاركة أمريكية غير مباشرة بهدف الوصول إلى اتفاق يعيد إحياء العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وانتقد روبرت مالي تراجع إيران عما تم التوصل إليه في جولات المفاوضات السابقة في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وقال “لقد تم إحراز تقدم حقيقي في الجولات الست الأولى من محادثات فيينا، وإذا كان أي من الجانبين راغبًا في التوصل إلى حل وسط، لكان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق”.

ومع وصول حكومة رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رفض ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة وبدأت حكومته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استئناف المفاوضات مع القوى الدولية وهي “فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين”.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن تطور أنشطة إيران النووية والإقليمية، هي تصرفات تعبر عن “سوء تقدير” وأن إيران “تلعب بالنار”.

وكان الحرس الثوري قام الجمعة الماضي، بإطلاق 16 صاروخاً باليستياً في آن واحد خلال مناورات أجراها في المدن الساحلية المطلة على الخليج العربي وبحر عمان.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: “بهذه التطورات، فإنهم يفرغون بشكل تدريجي اتفاقية حظر الانتشار النووي، لأن إيران وسعت برنامجها النووي، ولن نكون مستعدين لقبول صفقة أسوأ”.