مصر والأردن وفلسطين تبحث تحريك عملية السلام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 9:18 مساءً

عقدت مصر والأردن وفلسطين اجتماعا وزاريا، الاثنين، في القاهرة لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال البيان الختامي إن الاجتماع جرى في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث وانطلاقاً من الرغبة في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر/أيلول 2021.

وحضر الاجتماع كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر/أيلول 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات الشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما بحث الاجتماع إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفي هذا السياق، جرت دراسة عدد من المقترحات المستهدفة لكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن.

كما ناقش الوزراء الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.