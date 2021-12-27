فاوتشي يكشف عن إمكانية تقصير فترات عزل كورونا للعمال الأساسيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أكد كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا، الايوم الاثنين، أنه يتم العمل على دراسة إمكانية تقصير فترات عزل المتعلقة بفيروس كورونا للعمال الأساسيين.

وأشار فاوتشي إلى أن “فكرة تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، وربما فترة العزل للأشخاص المصابين، هو أمر يخضع لدراسة جادة، وهناك الكثير من الناس في المجتمع ضروريين من أجل تحقيق حسن سير البنية التحتية لمجتمعنا”.

كما لفت إلى أن الاهتمام بالعاملين الأساسيين يأتي بعدما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض و​الوقاية​ منها الأسبوع الماضي عن إرشادات جديدة خاصة بفترات عزل العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة إقبالاً كبيراً على الفحوص وخصوصاً على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

وفي الوقت نفسه، سجل عدد حالات كورونا ارتفاعاً في الأيام السبعة الماضية بسبب انتشار “أوميكرون”، بمعدل تجاوز الأحد 175 ألف حالة جديدة يومياً، وفقاً لبيانات مركز الوكالة الفيدرالية الرئيسة للصحة العامة.

وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، إعلان عمليات شراء ضخمة لهذه الفحوص من قبل الحكومة الفيدرالية: 500 مليون وحدة سيتم توزيعها مجاناً لمن يطلبها. لكن لن يتم تسليم هذه الفحوص حتى يناير، ما أثار انتقادات شديدة للبيت الأبيض الذي يركز في استراتيجيته لمكافحة “كوفيد-19” منذ أسابيع على التطعيم.