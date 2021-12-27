هذا ما حمله عام 2021 للشرق الأوسط.. استمرار للحروب والأزمات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

لم يختلف العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء عن سابقه، فشهد عام 2021 استمرارا لاندلاع الحروب في عدة مناطق في الشرق الأوسط كانت هي الأوسع.

الحرب في اليمن دخلت الآن عامها السابع، وبات القتال يتركز حول مدينتي مأرب وتعز الرئيسيتين بين الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

تسببت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبات ملايين يعانون من نقص في الغذاء والأدوية. كما قتل أكثر من 130 ألف شخص، بينهم مسلحون ومدنيون، وفقا لقاعدة بيانات تتبعت أعمال العنف.

وفي سوريا، استمرت الغارات الجوية – في إدلب، آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد.وتجدد القتال مع مقاتلي المعارضة في جنوب غرب البلاد أيضا، بالإضافة لتفجيرات لم يعلن أحد مسئوليته عنها في عدة بلدات شمالي سوريا. وخلف الصراع ما بين ٣٥٠ و٤٥٠ ألف قتيل، ونزوح نصف سكان البلاد، بينهم خمسة ملايين لاجئ في الخارج.

كما خاضت إسرائيل حربا أخرى في غزة ضد الفصائل الفلسطينية بعد توتر واعمال عنف ارتكبت بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

ولعل الحرب الأكثر دراماتيكية كانت في أفغانستان، وبلغت ذروتها ونهايتها بانهيار صادم لقوات الحكومة بعد انسحاب القوات الغربية في أغسطس.

بعد قتال عنيف هذا العام، سيطرت حركة طالبان على الدولة بأكملها – لكنها تواجه خصما جديدا: وهو تنظيم داعش الذي يواصل شن هجمات دامية.