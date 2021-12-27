لهجوم محتمل ضد إيران.. ميزانية إضافية لوزارة “الدفاع” الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

صادقت اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الإثنين، على تحويل 1.5 مليار شيكل (480 مليون دولار) إضافية إلى وزارة الدفاع.

يأتي ذلك بعد أيام من الموافقة على 7.4 مليار شيكل أخرى (2.3 مليار دولار) مخصصة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة “يديعوت آحرونوت” الإسرائيلية، حاول المشرعون إبقاء التحويلات سرية ورفضوا الإجابة على أسئلة حول الغرض من الأموال، التي ستزيد ميزانية الدفاع السنوية بنسبة 15 في المئة خلال العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاكل الميزانية في الحكومة السابقة أدت إلى تأخير الجيش في التخطيط لعمل عسكري محتمل ضد إيران.

تأتي خطوة التحويلات المالية لوزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تعليمات وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على منشآت إيران النووية.

وتعهد المسؤولون الإسرائيليون مرارا، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لأنه سوف يشكل تهديدا لوجود بلادهم على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو الدولة العبرية من الوجود.

ويأتي ذلك عقب زيارة أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، الأسبوع الماضي، إلى تل أبيب، ولقائه بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع، بيني غانتس.

وبحسب ما نقلته “القناة 13” العبرية، في 22 من كانون الأول الحالي، ناقش الجانبان المفاوضات حول الاتفاقية النووية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة منع إيران من محاولة كسب الوقت، داعين المجتمع الدولي إلى ضرورة أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد.