شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب": سندعو الوزراء المعنيين لمناقشة طلب إعفاء بعض الفئات من فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش بشأن النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء.

وقال النائب عادل عيد الفضيل رئيس اللجنة، إن طلب الإحاطة يهدف إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى قطاع كبير من المجتمع الذي يتمثل في الفئات محدودة الدخل، من خلال استهدافه إخراج تلك الفئات من نظام الشرائح المعمول به نظرًا لعدم قدرتهم على سداد فواتير الاستهلاك؛ خاصة وأن منهم من هم تحت مستوى محدودي الدخل؛ بما أهلهم لتلقي معاش "تكافل وكرامة" وغير تلك البرامج الحمائية مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأوضحت أميرة صلاح، مفوض الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ أن أسعار الكهرباء يتم تحديدها بناء على دراسة لتكلفة إنتاج الكيلو وتوصيله للمستهلك؛ مؤكدة قيام الوزارة بمراعاة جميع فئات المجتمع.

وتوافق النواب علي أن قرار إعفاء بعض فئات المجتمع من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء؛ مراعاة للبعد الاجتماعي يستلزم حضور الوزراء المعنيين بأشخاصهم وصفتهم كأصحاب صلاحيات اتخاذ القرار، وقررت اللجنة الدعوة لاجتماع آخر يعقد فيما بعد بحضور الوزراء المعنين.