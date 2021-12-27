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مبابي يتوج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال وليونيل وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيما.

يشار إلى أن مبابي يقدّم موسمًا رائعًا مع بي إس جي، وسجّل 10 أهداف بالدور الأول من الدوري الفرنسي، علمًا بأن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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