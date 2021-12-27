"وان ويب" تطلق 36 قمرا صناعيا من كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أظهر بث مباشر، اليوم الإثنين، أن شركة التكنولوجيا ”وان ويب“، ومقرها بريطانيا، أطلقت 36 قمرا صناعيا للاتصالات إلى الفضاء من قاعدة ”بايكونور“ الفضائية في كازاخستان.



وتطلق الشركة أقمارا صناعية في المدار ضمن خططها لتقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة، وقالت على موقعها عبر الإنترنت، إن ”الإطلاق #12 هو الأخير في سلسلة من ثماني عمليات إطلاق مجدولة في 2021 بواسطة وان ويب مع شريكتها في الإطلاق أريان سبيس“.

وأذاع البث المباشر للإطلاق كل من ”وان ويب“ و“أريان سبيس“ الفرنسية العالمية لخدمات الإطلاق، ووكالة الفضاء الروسية ”روسكوزموس“.