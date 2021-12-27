"لوموند": بوتين يدير الأزمة الأوكرانية وفق "دبلوماسية عاطفية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدير الأزمة الأوكرانية المتصاعدة بين بلاده والغرب، وفق ”دبلوماسية عاطفية“، رغم قبول موسكو اقتراح حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقد اجتماع في 12 يناير /كانون الثاني المقبل.



وحسب التقرير، فإن ”موسكو تُبدي تركيزا واضحا على أوكرانيا.. وعلى مستوى رمزي، يعكس هوس الرئيس فلاديمير بوتين ورؤيته لهذا البلد، حتى إن السياسة الروسية تجاه أوكرانيا تكاد تكون قائمة على هذه الرؤية الشخصية لبوتين“.

ونقل التقرير عن عالم السياسة ألكسندر باونوف قوله إن ”هذا العامل الشخصي العاطفي هو الذي يفسر التصعيد الأخير في التوترات، إذ لم يقرر فلاديمير بوتين ما إذا كان سيغادر الرئاسة في 2024 لكنه يريد ترك إرثه نظيفًا بما يتفق مع ما يعتبره مهمته التاريخية، وأن الملف الأوكراني يقع عند مفترق طرق القضايا الأمنية ويطرح المزيد من الأسئلة العاطفية عن الهوية“.