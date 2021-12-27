الفرنسي بنيامين براير المعتقل في إيران يبدأ إضرابا عن الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

بدأ السائح الفرنسي ”بنيامين براير“ المسجون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، اليوم الإثنين، إضرابه عن الطعام، وفقا لما أعلن محاميه الإيراني ”سعيد دهقان“.



وقال المحامي سعيد دهقان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن ”موكله السائح بنيامين براير قد اتخذ هذا الإجراء بعد حرمانه من الاتصال بأسرته بمناسبة عيد الميلاد“.

وتساءل دهقان في تغريدته: ”ما الذي تنتظره محكمة الثورة في مدينة مشهد لسماع الاتهامات السياسية لبنيامين براير، المحتجز الآن منذ 570 يومًا!؟“.

كما أفاد موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن ”السائح بنيامين براير مُنع من الاتصال بأسرته بعد أن أخبره المسؤولون في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد سابقًا أنه يمكنه التحدث إلى عائلته عبر الهاتف في عيد الميلاد“.

وبنيامين براير البالغ من العمر 36 عاما، سافر إلى إيران في سيارته من طراز بيك أب، واعتُقل في أيار مايو 2020 بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، ويقال إنه كان يصور بطائرة بدون طيار في مناطق محظورة في السهول القريبة من الحدود الإيرانية التركمانية، واتهمه القضاء الإيراني بالتجسس لالتقاط صور لمناطق محظورة.