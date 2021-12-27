الجزائر.. إسقاط الملاحقة القضائية لقاصر متهمة "بالتجمهر غير المسلح"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، كان من المقرر محاكمتها، الأربعاء؛ بتهمة ”التجمهر غير المسلح“، على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك، وفق ما أفاد محاميها، اليوم الإثنين.



وقال المحامي عبدالحليم خير الدين لوكالة ”فرانس برس“، إن ”النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح“، مضيفا أنه ”سعيد جدا من أجل هذه الفتاة“.

وأوضح المحامي أن ”نيابة عنابة (شرق) أقرت بالخطأ“، موضحا أن النيابة اعتبرت الفتاة ”شاهدة وليست متهمة“.

وكان من المقرر أن تمثل الفتاة، الأربعاء، مع 20 شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد؛ بتهمة ”التجمهر غير المسلح“.

وقال محاميها ومنظمة غير حكومية، الخميس الماضي، إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج.

وأثارت محاكمتها موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث يبلغ سن الرشد الجزائي 18 عاما.