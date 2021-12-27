شكرا لقرائتكم خبر السيسي يدشن أضخم مجمع للطاقة الشمسية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «إننا نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار».

وأضاف خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر حسب موقع «بوابة الأهرام» الالكتروني «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبها إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة.

وأشار إلى أن «حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر بدون الصعيد بلغ 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية وإذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، على سبيل المثال، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».

ولفت إلى أن «الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنويا على الصعيد وما زلنا نعمل لتوفير الخدمات للمواطنين بها بالشكل المناسب».

وقام السيسي أمس بتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم.