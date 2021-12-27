اتفاقية السعودية تمكن 1250 شابا وفتاة في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية مشتركة لدعم تمكين الشباب والفتيات وتحسين سبل العيش في مناطق عدن ومأرب وحضرموت والمهرة والساحل الغربي ولحج وشبوة وسقطرى باليمن، يستفيد منها 1.250 فردا. وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للمستفيدين من خلال إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، من جهتها، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ 4,289 مستفيدا خلال أسبوع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونفذ المركز مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في نفس المديرية، حيث ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، و287 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.



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