فرنسا تقبض على مزود الأسد بالكيماوي

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وذكرت إذاعة فرانس إنفو الفرنسية أمس، أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو رئيس شركة استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في عام 2016 لدعمها للأسد.
ويواجه الرجل الفرنسي السوري (59 عاما) تهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية والمساعدة والتحريض على جرائم حرب، مع تهم أخرى.
وذكر التقرير أن الرجل، الذي تم القبض عليه في جنوب فرنسا قبل أعياد الميلاد، محتجز انتظارا للمحاكمة.
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