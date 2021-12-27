فرنسا تقبض على مزود الأسد بالكيماوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل أعمال مطلوب منذ سنوات بتهمة تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بمواد لتصنيع أسلحة كيميائية.

وذكرت إذاعة فرانس إنفو الفرنسية أمس، أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو رئيس شركة استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في عام 2016 لدعمها للأسد.

ويواجه الرجل الفرنسي السوري (59 عاما) تهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية والمساعدة والتحريض على جرائم حرب، مع تهم أخرى.

وذكر التقرير أن الرجل، الذي تم القبض عليه في جنوب فرنسا قبل أعياد الميلاد، محتجز انتظارا للمحاكمة.