أبوالغيط يدين خطط الاستيطان بالجولان

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وشدد في بيان أمس، على أن الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967م، مؤكدا أن اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يغير من حقيقة كونه احتلالا يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية.
ونوه إلى أن التكامل الإقليمي لسوريا، ووحدة ترابها، أمور ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، بغض النظر عن الأوضاع الجارية في سوريا حاليا.
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