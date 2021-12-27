شكرا لقرائتكم خبر الاتحادية العراقية تقر بهزيمة محور إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردت المحكمة الاتحادية في العراق أمس دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وأقرت بهزيمة الفصائل التابعة لإيران.

وذكر تلفزيون «العراقية» الحكومي أن المحكمة عقدت جلسة للنظر في الشكوى المقدمة من تحالف الفتح حول التشكيك بنتائج الانتخابات وقررت رد دعوى الطعن، ورفض إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات.

كما رفضت الدعوى الخاصة بالطعن بشأن الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدويا حصرا، وأكدت أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باتة ولا تقبل النقض.

وكانت شوارع بغداد شهدت زحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع على خلفية إجراءات أمنية مشددة سبقت إعلان المحكمة.

وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الخاسرة، ونشرت السلطات قوات إضافية من الجيش والشرطة والأمن العام.