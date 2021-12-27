شكرا لقرائتكم خبر طهران تواصل التصعيد وتبحث عن بديل لإيرلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت طهران للتصعيد مجددا بإعلانها اعتزام تعيين سفير جديد لها لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، بعد وفاة السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، قبل نحو أسبوع.

واعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني وسفيرها الافتراضي لدى ميليشيات الحوثي، حسن إيرلو «ضربة للنظام الإيراني ومشروعه في اليمن»، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن طهران اعترفت بمصرع الضابط في الحرس الثوري.

وأضاف «دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس إيرلو حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل». وأشار إلى أن طهران بذلك انتقلت للواجهة في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة.

وأكد أنه «بعد عام من وصول إيرلو حاكما عسكريا تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد إجلائه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة السعودية أنفها في التراب»، وفق تعبيره.

واستدرك الإرياني - ساخرا من وعد إيران في رمضان الماضي بدخول مأرب والإفطار من بلحها - قائلا «أما إيرلو الذي اختبر بأس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب».

ويكتنف الغموض والتكهنات أسباب مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني إيرلو، الذي اعتبرته بعض الدوائر حاكم إيران الفعلي في صنعاء.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على مواقع وثكنات ميليشيات الحوثي في صنعاء ومأرب، واستهدفت الغارات معسكرات التشريفات وكلية الطيران غرب صنعاء، كما استهدفت موكبا حوثيا في محافظة تعز.

وفي سياق آخر انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر، 2231 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام المنزوعة، منها 11 لغما مضادا للأفراد، و1399 لغما مضادا للدبابات، و801 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في ديسمبر إلى 8059 لغما، مشيرا إلى أن عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن بلغ 298 ألفا و412 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية.

مشاهدات يمنية

