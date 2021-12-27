زعيم الأغلبية يطالب بقطع الصوت عن النواب أثناء الحديث.. ويكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الالتزام بالنصوص المطبقة في لائحة المجلس فيما يتعلق بمنح الكلمة.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972: «أسعى للموازنة بين من تحدثوا كثيرا وبين الدخول في الموضوع محل النقاش مباشرة».

ضرورة قطع الصوت

جاء ذلك على خلفية ما أثاره المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، وزعيم الأعلبية البرلمانية، بضرورة قطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة.

كما انتقد «رشاد»، قيام بعض النواب بالخروج عن موضوع المناقشة أثناء الحديث تحت قبة البرلمان، وقال أشرف رشاد: «ما يحدث من خروج بعض النواب عن موضوع المناقشة والحديث في أمور أخرى أمر لا يليق ويقلل من شأن مجلس النواب».

حزب مستقبل وطن

وقال المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «كل الاحترام لطموحات الأعضاء في الحديث عن مشكلات دوائرهم، إلا أنه من المفترض الالتزام بالحديث عن الموضوع محل النقاش».

ووافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على مقترح النائب أشرف رشاد، بقطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة، كما شهدت الجلسة العامة مطالبة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بضرورة التزام الأعضاء بحضور الجلسة، وقال لأحد النواب: «سيادة النائب أنت خارج وسايبنا ليه محتاج تاكل إنت جعان أو تشرب قهوة».