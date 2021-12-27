شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بمراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة فى الصعيد، وتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز والمياه.

كما أوصت اللجنة بدراسة مقترح توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية، وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته.

وطالب رئيس اللجنة، شركات الكهرباء والغاز والمياه منح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة، وأصحاب الصناعات التى تحقق قيمة مضافة، قائلًا: من حق الشركات أن تحقق هامش ربح ولكن يكون أقل نسبيًا بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة فى قانون 152 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وكذلك لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

كما وجه رئيس لجنة المشروعات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على افتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وما يتعق بالمجمعات الصناعية، وكذلك وجه الشكر لوزيرة الصناعة ووزير التنمية المحلية.

ومن جانبهن أعلن محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم طرح مجمعات صناعية خلال الأيام المقبلة وهى مرفقة، والوحدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة بشأن تلك المجمعات وأهميتها وسنقوم بزيارات لكافة المحافظات.