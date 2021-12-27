شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطلب من "التعليم العالى" بيانا عن 441 مليونا متأخرات فى الحساب الختامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، حسابا ختاميا موازنة وزارة التعليم العالى للعام المالى 2020/2021.

وقال ممثل وزارة التعليم العالى، إن إجمالى الاستخدامات لديوان عام وزارة التعليم العالى فى الحساب الختامى للعام المالى 2020/2021، 9 مليار و107 مليون جنيه، والارتباط بعد التعديل 9 مليار و953 مليون، وإجمالى المنصرف حوالى 92%، واعتماد استخدامات الخزانة العامة اكثر 7 مليار، والمنصرف أكثر من 6 مليار.

وأضاف أن قيمة القروض 200 مليون جنيه، تم صرف حوالى 46 مليونا، والمنح 236 مليونا ومنحة يابانية، تم صرف حوالى 14 مليونا.

وتساءل الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، عن الباب السادس، وقال إن المدرج ربط معدل 120 مليون جنيه شراء أصول غير مالية، منفذ منه 32 مليون جنيه فقط، ورد ممثل الوزارة، قائلا: الباب السادس كان الاعتماد 5 مليار و840 مليون، وأصبح الاعتماد بعد التعديل 5 مليار و862 مليون، وتم صرف منها أكثر من 4 مليار.

فيما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، عن مبلغ 200 مليون جنيه الخاصة بالقرض، وما تم صرفه منه.

ورد ممثل الوزارة، بأن القرض بمبلغ 200 مليون، للصرف على البعثات العلمية بالخارج، وتم صرف 46 مليون جنيه فقط بسبب ظروف كورونا وقيود السفر.

كما تساءل سالم، عن جملة الاستثمارات بمبلغ 8 مليار جنيه، ورد ممثل وزارة التعليم العالى، بأنها خاصة بمشروعات الديوان العام مثل الجامعة الفرنسية والبعثات، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.

كما سأل رئيس لجنة الحسابات الختامية، عن الديون المتنازع عليها وقيمتها 441 مليون جنيه، وطلب بيان عن كافة الديون المتنازع عليها والمتأخرات، ونوع المبلغ وتاريخ استحقاقه والإجراءات المتخذة لتحصيله، وانتهت اللجنة إلى التوصية بذلك.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أنه مازالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يتم إعداد موازنتين لكل منها.