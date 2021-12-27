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الجيزة: إزالة تعديات على حرم السكة الحديد في منشأة القناطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهه التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحرم السكه الحديد، نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر، وبالتعاون مع مرفق السكة الحديد، اليوم الاثنين، إزالة تعديات على مساحة 6899 متر2 على حرم السكة الحديد بقرى وردان وبني سلامة بمتابعه من محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وجاري المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار التعديات.

وشملت التعديات التي تم إزالتها غرف خشبية وبالطوب وأكشاك ومحال ومنشآت مقامة بالمخالفة على حرم السكة الحديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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