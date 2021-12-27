"شكاوى النواب" توصي بإدراج إزدواج طريق الداخلة - الخارجة في خطة العام المالي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة)، وذلك بحضور ممثلي وزارتي النقل والمواصلات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بإدراج مشروع ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة) في الخطة خلال العام المالي القادم، وشددت أنه في حال توافر اعتمادات مالية من المتوفرات يتم توجيهها لذات الطريق.

وقالت النائبة آية مدني، في اقتراحها إنه بالرغم من أن هذا الطريق حيوي ويعتبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وهما مركزي الخارجة والداخلة، إلا أنه طريق فردي ضيق لا يتسع لأكثر من سيارتين علاوة على المنحنيات الخطرة الموجودة به، وهو الأمر الذي يجعله مصدر متواصل لنزيف الدم.

وأضافت، أنه في ظل اهتمام الرئيس بتنمية الوادي الجديد وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والتنموية بها وزيارة رئيس الوزراء الشهر الماضي للمحافظة وتفقده لمشروع فوسفات أبوطرطور، فكان لابد من تمهيد هذا الطريق الذي يتم نقل عليه يوميًا ما يقرب من 100 سيارة محملة بالمحاصيل الزراعية وأسمدة مشروع شرق العوينات وكل المواد التي يتم نقلها من وإلى مشروع فوسفات أبوطرطور.

وتابعت،: "إلى جانب أنه المنفذ البري الوحيد لطلاب الجامعات والأهالي، ومن الخطر جدًا أن نعرض ابناءًا وأهالينا لنزيف دم متواصل يوميًا، فيكاد لا يمر شهر دون أن تعاني محافظة الوادي الجديد من حوادث مفجعة بسبب هذا الطريق"، لذلك فإنه لابد من إزدواج طريق الداخلة - الخارجة لمنع تكرار الحوادث التي تودي بحياة الأبرياء وللحفاظ على أمن وسلامة أهالي الوادي الجديد.