السودان والسعودية تبحثان التطورات السياسية في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبدالله عمر بشير، اليوم الاثنين، مع سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم على بن حسن جعفر التطورات السياسية في اليمن، وضرورة وضع حد لمعاناة اليمنيين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية - التطورات الإقليمية في المنطقة، ومن بينها إيجاد آلية مشتركة للدول الثمانية المشاطئة للبحر الأحمر لحماية وخدمة مصالحها المشتركة، وضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي بشأن ناقلة النفط السعودي العملاقة المحتجزة بواسطة الحوثيين في خزان صافر حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية تهدد الحياة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً الى أن افتتاح القنصلية السعودية في مدينة بورتسودان من شأنه أن ييسر مصالح البلدين، وتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للشعب السوداني في مختلف الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

ومن جهته، نقل السفير السعودي شكر خادم الحرمين الشريفين للسودان على مواقفه الثابتة والداعمة للمملكة في عدد من القضايا الدولية والإقليمية، مؤكداً وقوف المملكة الثابت إلى جانب السودان في جميع قضاياه، وتوجيه خادم الحرمين بمواصلة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للسودان.