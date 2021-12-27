تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بصندوق قمامة في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تجري مباحث القاهرة عملية تفريغ لكاميرات المراقبة، لكشف مُلابسات العثور على جثة طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة الزيتون.

ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لكشف كامل تفاصيل الواقعة والعثور على جثة الطفل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك وملقى داخل صندوق قمامة بدائرة قسم الزيتون.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بإلقاء الطفل.