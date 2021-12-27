أستراليا / فضيحة بعد إصدار مستشفى لنحو 400 إختبارٍ خاطئ لكورونا

اسماعيل عبد الحي - أفادت تقارير إعلامية بأن أحد المستشفيات في أستراليا أصدر المئات من النتائج الخاطئة لإختبارات الإصابة بفيروس كورونا.

وأجريت الفحوصات بمستشفى سانت فينسينت في مدينة سيدني، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، على نحو 400 شخص تم إبلاغهم لاحقا بأن نتائجهم سلبية، في حين أنها كانت في الواقع إيجابية.

وأعلن المستشفى في بيان له أمس الأحد، أن قسم علم الأمراض "سيد باث" أصدر نتائج غير صحيحة، بسبب ما يعتقد أنه "خطأ بشري"، مشيرا إلى فتح تحقيقا في هذا الأمر.

وأكد البيان على أنه تم التواصل مع كل المصابين بمجرد إكتشاف المشكلة.

وقال المدير الطبي للوحدة الطبية، أنتوني دودز إن "سيد باث" كان يعمل على "عدد كبير جدا من الإختبارات" يومي 22 و23 ديسمبر.

ويوم الخميس، أعلنت أستراليا عن إرتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى إعادة فرض إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.