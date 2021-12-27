أستراليا تسجّل أوّل وفاةٍ بـ"أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - سجلت أستراليا اليوم الإثنين، أول وفاة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" وسط زيادة في الإصابات اليومية، لكن السلطات أحجمت عن فرض قيود جديدة، مشيرة إلى أن معدلات دخول المستشفيات لا تزال منخفضة.

والمتوفى رجل في الثمانينات من عمره كان يعاني من أمراض مزمنة. ولم تقدم السلطات أي تفاصيل إضافية حول هذه الوفاة، بإستثناء قولها إن الرجل أصيب بفيروس "أوميكرون" في دار لرعاية المسنين وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

ويقول خبراء الصحة إن سلالة "أوميكرون" أكثر عدوى على ما يبدو، ولكنها أقل ضراوة من السلالات السابقة، وقد بدأت في الإنتشار في أستراليا مع رفع سلطاتها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي، مما أدى إلى إرتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.

المصدر: رويترز