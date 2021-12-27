رسائل مهمة.. تفاعل واسع مع أدلة تورط ميليشيا حزب الله باليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن أدلة مادية جديدة تؤكد تورط ميليشيات حزب الله اللبناني، في التخطيط والدعم لميليشيات الحوثي.

استحوذت المعلومات والأدلة التي كشفتها قوات تحالف دعم الشرعية، على اهتمام وحديث الأوساط السياسية والصحفية في اليمن والسعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، عن أدلة، تثبت تورط حزب الله اللبناني في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبر الأسلحة والمقاتلين.

وتفاعلت الأوساط السياسية والصحفية اليمنية والسعودية، مع ما تم عرضه من أدلة خلال المؤتمر الصحفي، بشكل كبير، وعلى نطاق واسع للغاية عبر مواقع التواصل.

وانصبت غالبية ردود الأفعال، بين الحديث عن الدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني ومن خلفه إيران، لميليشيات الحوثي، وبين الإشادة بـ“قوة استخبارات قوات التحالف“.

وقال وكيل أول في محافظة الحديدة وليد القديمي ”‏على الشعب اليمني، أن يرى التدخلات بعينه اليوم من ‎إيران“ وحزب الله، مؤكدا أن ”‎اليمن سينتصر، وسيهلكون جميعا“.

وتساءل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عبر تغريدة له على حسابه في تويتر، قائلا ”‏من يقف من قادة الميليشيات الحوثية خلف تسريب معلومات أبو علي الحاكم؟ وما سبب إظهار انكساره وإهانته وهو يدعي السيادة والوطنية أمام عنصر حزب الله الإرهابي اللبناني؟!“.

وأضاف آل جابر ”أجابني يمني هاشمي يكره التبعية للنظام الإيراني بأن الهدف كسره وإهانته أمام الشعب اليمني العربي الأصيل“.

من جانبه، قال الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية محمد الحدي ”‏الحقائق التي قدمها التحالف عن حرب ‎اليمن، أظهرت للعالم أن السعودية تقود حربا مع أكثر من دولة وذراع عسكرية، تابعة لبضع دول مثل إيران ولبنان متمثل ذلك في حزب الشيطان والمرتزقة من جبهات سوريا الحشد الشعبي العراقي، وفوق ذلك دعم هيئات الأمم المتحدة لهؤلاء“.

وأضاف محمد الحدي ”ومع ذلك سنقطع يد إيران في اليمن“.

أما الصحفي اليمني رشاد الشرعبي، فقال ”7 سنوات ونحن نتحدث عن علاقة ميليشيات ‎الحوثي بإيران ووكيلها في المنطقة العربية ‎حزب الله الإرهابي، لكن هذا الفيديو الذي يكشف تلك العلاقة على أعلى مستوى، دليل على ذلك، وعلى حجم الاختراق من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في ‎اليمن لقيادات الحوثي، هذه الميليشيا هي الإرهاب بعينه“.

بدوره، أكد الصحفي اليمني وليد الراجحي ”‏يدرك أبناء اليمن جميعا، أن ميليشيات ‎الحوثي، مجرد أدوات ودمى بيد حزب الله وإيران، في الفيديو الذي نشر في مؤتمر صحفي لناطق التحالف، يَظهر قيادي من حزب الله يوجه أبو علي الحاكم ويتحدث عن ضرورة الحشد حتى لا يفقدوا الحديدة، ويسيطروا على البحر الأحمر“.

وقال المحلل والباحث السياسي اليمني محمد جميح ”‏لا يخوض أبو علي الحاكم المعارك، لكنه يحضر نهاية كل معركة، لالتقاط الصور، ليظهر كقائد عسكري، هذا هو تكتيك القتيل سليماني، خلال حرب ميليشيات إيران في العراق وسوريا“.

وأضاف جميح ”يظهر الحاكم كمن يعطي الأوامر، لكن التسريب الأخير، أظهره مرتزقا يتلقى التوجيهات من مرتزق لبناني يتلقى بدوره أوامر إيرانية“.

بدوره، قال الصحفي السعودي حسين الغاوي ”‏من وجهة نظري.. رسائل مهمة جدّا تم تمريرها في مؤتمر التحالف، ليست موجهة فقط إلى ميليشيات الحوثي وحزب الله ومن خلفهم إيران، بل إلى هيئة الأمم المتحدة أيضا، كل شيء متابع ومرصود“.

وقال الناشط اليمني إبراهيم عبدالقادر ”‏تؤكد تسريبات التحالف أن جعبته ممتلئة، وجماعة ‎الحوثي ليست مخترقة من ساسها إلى رأسها وحسب، ولم يصل التحالف لورش إعادة تجميع السلاح، بل وصل إلى القلب والوريد، وإلى أقرب دائرة للجماعة الإرهابية، حتى أنفاسهم مرصودة حرفيا“.

وأكد ”كما أن هذا دليل آخر على أن هذه الجماعة مجرد مشروع إيراني“.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.