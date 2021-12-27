لافروف: زيلينسكي غالباً ما يرتكب أفعالاً جنونية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية ان “رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غالبا ما يرتكب أعمالا متهورة، وبدأ الغرب يدرك مدى خطورة ذلك”.

وأضاف لافروف “يرتكب زيلينسكي أفعالا مجنونة في كثير من الأحيان، فهم (في الغرب) يخشون التهور، ويخشون نوعا من الغباء الذي باتوا يكتبون عنه بشكل متزايد الآن.. سيشعل (زيلينسكي) صراعا لا يحتاجه أحد إلى حد كبير”.

في الآونة الأخيرة، اتهم الغرب روسيا بانها تستعد لعمل عسكري ضد أوكرانيا. وتنفي موسكو ذلك، مؤكدة أنه لا يوجد أحد مهدد، ولا ينبغي أن يزعج أحدا تحرك القوات الروسية في الأراضي السيادية لروسيا، واعتبر الكرملين في تصريحاته، ان هذه الادعاءات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو على الحدود الروسية.