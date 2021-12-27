فرنسي محتجز في إيران يبدأ إضراباً عن الطعام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

أعلن الفرنسي بنجامين بريير المحتجز في إيران منذ أكثر من عام ونصف العام بتهمة “التجسس”، إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، بحسب ما أعلنت أسرته لوكالة “فرانس برس”.

وبريير، الذي قدم نفسه دائما على أنه سائح وينفي الاتهامات بالتجسس، اعتقل في مايو 2020 لالتقاطه “صورا لمناطق محظورة” بطائرة بدون طيار ترفيهية في حديقة طبيعية في إيران.

وقالت شقيقة بريير، بلاندين، لوكالة “فرانس برس” إن “بنجامين بدأ الاضراب عن الطعام في 25 ديسمبر لأنه لم يسمح له بالاتصال بنا في عطلة عيد الميلاد، وكذلك للتنديد بسوء المعاملة التي يعانى منها منذ عشرين شهرا”.

يذكر أن بنجامين بريير محتجز في سجن فاليك آباد بمدينة مشهد في شمال شرق إيران.

وتم اعتقال بريير في مايو 2020 أثناء عبوره إيران كسائح، خلال رحلة طويلة في سيارة التخييم التي بدأت في عام 2018.