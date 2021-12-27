بعد استهداف مواقعه.. حزب الله يعيد انتشاره وسط سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 6:16 مساءً

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني أعاد انتشار جنوده داخل مدينة حمص وسط سوريا.

ونقلت القناة العبرية، عن صحيفة “الشرق الأوسط” قولها، إن حزب الله بدأ مؤخراً إنشاء سلسلة من المقار والمواقع العسكرية الجديدة في حمص وسط سوريا، وتعزيزها بمئات العناصر والآليات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن جنود الحزب أقاموا حواجز أمنية على الطرق الرئيسية والبرية، وفرضوا نفوذهم على المنطقة إلى جانب العناصر الإيرانية الموالية لإيران.

وبات الحزب يتواجد في معظم المناطق السورية بعد أن استطاع وحلفاءه السيطرة على مناطق جديدة، والتوسع فيها، وخصوصًا المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، والتي كان آخرها دير الزور في أيلول الجاري.

وبحسب تقرير نشره موقع “واللا” الإسرائيلي، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية خلال العام المنصرم، عشرات الأهداف لمواقع مليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني المتمركزة في عدة مواقع عسكرية في سوريا، مما أدى لتدمير العديد من شحنات الصواريخ ومقتل عدد من كوادر وعناصر هذه المليشيات.

وأشار الموقع إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتنفيذ هجمات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفق تصريح مسؤول أمني رفيع.

وادعت مصادر أمنية، أن حزب الله لم يرد على الهجمات التي أعاقت بشكل كبير جهوده اللوجستية والعملياتية الهادفة إلى إنشاء تجمعات سكانية وقاعدة مسلحة جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن. وقالت مصادر، بحسب الموقع، إن الجيش الإسرائيلي يحافظ على “مستوى عالٍ من الردع ضد التنظيم الشيعي”.