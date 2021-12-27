إل جي تطلق التلفزيون الذكي Objet TV الأنيق

27 ديسمبر , 2021
سيول: أطلقت شركة إل جي التلفزيون الذكي Objet TV الجديد، الذي يمتاز بتصميم أنيق وفريد من نوعه.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفزيون الذكي Objet TV الجديد يشتمل على كسوة من قماش كفادرات الفاخرة، والتي تكتسي باللون البيج أو الأخضر أو بلون الخشب الأحمر.
ولم تفصح إل جي عن البيانات التقنية للتلفزيون سوى أنه مزود بلوحة OLED Evo قياس 65 بوصة، مع نظام صوتي 4.2 بقدرة خرج 80 وات، ولم تكشف عن موعد طرحه أو أسعاره.
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