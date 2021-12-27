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ليفربول يعلن عن تعافي ثلاثي الفريق من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال كلوب في تصريح صحفي: "نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد، وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياغو".

وأضاف: "تياغو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم".


واوضح كلوب ان "الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير".

يذكر أن ليفربول لعب 18 مباراة في الممتاز، وحقق الفوز في 12، مقابل التعادل 5 مرات، في حين خسر مرة وحيدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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