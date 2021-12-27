خبير قانوني يوضح موعد عقد البرلمان الجديد جلسته الاولى

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، انه "وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، فان مجلس النواب الجديد من المفترض ان يعقد جلسته الاولى بعد مدة 15 يوما من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج".واضاف التميمي، ان "الجلسة الاولى تعقد بناءا على مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية يتضمن دعوة اعضاء مجلس النواب الجديد للتجمع وعقد الجلسة الاولى التي تكون برئاسة العضو الاكبر سنا"، لافتا الى ان "الجلسة ستتضمن اداء اليمين الدستورية لاعضاء البرلمان ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".

وكانت المحكمة الاتحادية، صادقت في جلستها التي عقدت، اليوم الاثنين، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

