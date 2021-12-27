شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بحل أزمة كابل كهرباء بمياه ترعة بالشرقية خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، وجود عدد من كابلات الكهرباء بمياه ترعة بحر مويس الكيلو 56 قرية أبو الديب بمحافظة الشرقية، في ضوء الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، والذي أكد أن ما يحدث يمثل خطورة كبيرة.

الأمر الذي علق عليه ممثل وزارة الكهرباء بالشرقية بتأكيده أن الحل يتمثل في عمل كابلات هوائية وتم التواصل مع الري في هذا الصدد، ليؤكد بدوره طارق اللبان وكيل وزارة الرى بالشرقية أنه تم التنسيق مع الكهرباء بالفعل وسيتم عمل كابلات أو هوائية وسيتم إنهاء المشكلة خلال 10 أيام.

وفي هذا الصدد أوصى حسام عوض الله رئيس اللجنة، بسرعة إنهاء المشكلة محل طلب الإحاطة خلال 10 أيام، مؤكدا أن الكابلات الهوائية تستخدم في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ويتوفر لها الأمان ولا تمثل خطورة، داعيا إلي سرعة إنهاء التراخيص لأن الأمر يمثل خطورة، قائلاً : كيف تواجد كابل الكهرباء بمياه الترعة ومن المسئول عن ذلك.

وطالب عدد من النواب عدم انتظار خروج تصاريح أو تراخيص والبدء فورا في انهاء المشكلة محل طلب الإحاطة، حيث أكد النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة أن الرئيس السيسي يوجه دائما لسرعة الإنجاز وعدم الروتين خاصة اذا تعلق الامر بحياة المواطنين.