شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب: التعاون مع وزارة الشباب مثمر وتعديلات قانون الرياضة تلبى الطموحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب، واللجنة يتحركون فىً طريق واحد، من أجل مصلحة الشباب والرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بمطالب عدد من مراكز الشباب .

ووصف رئيس اللجنة تعاون وزارة الشباب، بالمثمر، معبرا عن تطلعه لاستمرار ذلك التعاون حتي تتحقق كل الأهداف المنشودة.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلي قيام وزير الشباب بزف بشري للنواب وهي تقديم تعديلات قانون الرياضة للبرلمان، الذي يعد بمثابة الإنجاز الكبير لحل مشكلات الرياضة، لافتا إلي أن اللجنة ستسعي أن يكون القانون معبر عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل .