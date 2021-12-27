شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: اهتمام الرئيس بتنمية قرى حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمة هذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، الطلب المقدمة من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونري ما قامت به الدولة في أسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة .

وأضاف النائب علاء عابد، خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات اليوم، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسيه المصرية بالتنمية الشاملة في القري من خلال عدة مبادرات وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمة هذا الوطن، مؤكدا أن هناك فصل بين السلطات وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ولكن بيننا تعاون تام .

ومن جانبه قال اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفه حوالي 300 مليون جنيه، وسيتم ربطة بالطريق الزراعي مصر - الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه في 31 مارس 2022.