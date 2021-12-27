شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نائلة جبر: يوجد 6 ملايين مواطن أجنبى يعيشون على أرض مصر حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريمة درويش.

وقال "جبر" إن مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة :" كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلي أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت:"أنا شخصيا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني، وأنا فخورة بأن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم".

فيما أشادت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة الشئون الخارجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة".

أوضحت "صابر" خلال كلمتها أن ما يتم من خلال مباردة حياة كريمة التى تعد من أهم المشروعات بالقرن الماضي يجب التسويق له".