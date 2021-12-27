شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: مصر حققت انتصارات كبرى بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الخولي خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، لعرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية: يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا.