شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد مُلاّك العبّارة المحترقة في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطات بنجلاديش، إلقاء القبض على أحد ملاك العبّارة التي اندلع بها حريق أودى بحياة مالا يقل عن 39 راكبا.

يشار إلى أن المسؤولين في بنجلاديش، أكدوا أمس الأحد، استمرار أعمال الإنقاذ لعشرات الأشخاص الذين فقدوا بعد اندلاع الحريق الهائل في العبارة، التي كانت مزدحمة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 راكبا.

وكانت العبارة المعروفة باسم"إم في أوبهيجان-10" تقل نحو 800 شخصا، بينما كانت تتحرك على طول نهر سوجاندا في منطقة جالاكاتي، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب دكا.