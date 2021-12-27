بالفيديو - ملثم مسلح بقوس وسهام يهدّد باغتيال ملكة بريطانيا

ظهر شاب ملثم محجوب الوجه بقناع أبيض، يرتدي سترة وقلنسوة اعتمرها على رأسه، ومسلح بقوس قاذف للسهام، في فيديو وصفته صحيفة «الصن» البريطانية بأنه من نوع «تقشعر له الأبدان» مهدداً باغتيال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ويتحدث بصوت مشوّه ومموّج إلى كاميرا أمامه.

يقول في تهديده: «أنا آسف، آسف لما قمت به وما سأفعله. سأحاول اغتيال إليزابيث رأس العائلة المالكة، انتقاماً لمن لقوا حتفهم في 1919 بمذبحة Jallianwala Bagh (في الهند) ولمن قُتلوا وأُهينوا وتعرضوا للتمييز بسبب عرقهم. أنا هندي من السيخ، كان إسمي Jaswant Singh Chail وإسمي حالياً Darth Jones».

وبحسب استنتاج الصحيفة، يبدو أن الملثم هو المعروف باسم "جاس" البالغ 19 سنة، والذي احتجزته الشرطة عند قلعة وندسور يوم السبت الماضي، حيث انقضّ عليه ضباط مسلحون، حين كان صباح عيد الميلاد قريباً 500 متر من شقق الملكة الخاصة داخل أراضي القلعة، بعد استخدامه سلم حبل تسلق به سياجاً شائكاً، وكانت الملكة وقتها تتناول الإفطار، وتم الاتصال بالملكة البالغة 95 سنة، وأيضاً بأفراد آخرين من العائلة الملكية في القلعة، لإبلاغهم باقتحامه.