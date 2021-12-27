إيران تنوي تعيين سفير جديد في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، إن طهران تعتزم إعلان تعيين سفير جديد لها في اليمن بعد وفاة مبعوثها السابق حسن إيرلو.



وقالت طهران في 21 ديسمبر إن إيرلو، مبعوثها في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، توفي متأثراً بإصابته بكورونا، بعد إعادته إلى بلاده في منتصف الشهر.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي: "نحن بصدد إعلان سفير جديد" في صنعاء.